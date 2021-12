Greve do metrô em BH e Contagem: Justiça garante escala mínima

Justiça determina circulação integral dos trens no horário de pico (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A partir desta semana, a população de Belo Horizonte e Contagem deve enfrentar mais uma greve no setor de transportes. A partir da 0h desta quinta-feira (23/12), os trabalhadores do transporte metroviário de ambas as cidades cruzarão os braços.