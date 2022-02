Trabalhadores anunciam greve e metrô vai funcionar em escala mínima

Paralisação tem início previsto para a próxima segunda-feira (07/01) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Os metroviários decidiram entrar novamente em greve a partir da próxima segunda-feira (7/2). A decisão foi tomada após assembleia realizada na Estação Central na noite de ontem (1º/2). Com a paralisação, o metrô funcionará em escala mínima, das 10h às 17h.

Segundo o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro), a greve é a única forma de fazer com que “o governo e a empresa tragam respostas às dúvidas de como ficará a situação dos trabalhadores diante da privatização do metrô”.

Em nota divulgada à imprensa, o presidente do sindicato afirmou que tentou obter respostas do governo, inclusive com a intermediação do Tribunal Regional de Trabalho, mas não teve sucesso.

“Como vem acontecendo desde o início do processo para privatizar o metrô de Belo Horizonte, o desrespeito é muito grande para com os trabalhadores”.

O Sindimetro destacou que a paralisação afetará diretamente a população da capital e região metropolitana, mas que é uma medida necessária diante da possível privatização da empresa.

“É importante que a população da Grande Belo Horizonte saiba que os metroviários trabalharam, sem parar um dia, durante toda a pandemia de COVID-19, agora busca o apoio de todos os usuários em defesa da empresa pública e com tarifas acessíveis a todos os trabalhadores”, finalizou.

A reportagem procurou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), responsável pelo metrô em BH, mas não obteve um retorno até esta publicação. Tão logo a companhia se manifeste, esta reportagem será atualizada.