Caminhoneiro disse que a ambulância entrou pela contramão (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Por volta das 4h50, no km 462 da rodovia, houve a colisão com o caminhão. O condutor do veículo de carga disse aos bombeiros que a ambulância invadiu a contramão. Chovia fraco no momento do acidente. Fotos mostram que a lateral do veículo ficou destruída.