Congonhas vai distribuir até R$ 10 mil a comerciantes afetados pela chuva

Comerciantes da cidade sofreram com as fortes chuvas (foto: Prefeitura de Congonhas/Divulgação)

Após as fortes chuvas que atingiram Congonhas no início de janeiro, a prefeitura da cidade da Região Central de Minas criou o Programa Recupera, que concede o auxílio financeiro de R$ 10 mil para comerciantes que foram prejudicados pelos temporais. O projeto pretende atender cerca de 70 micro e pequenos empresários, além de MEIs.

“A nossa expectativa é que no máximo em 45 dias este dinheiro estará chegando na conta dos beneficiários”, informou o prefeito Cláudio Antônio Souza (MDB), em nota.

O projeto nasceu após um estudo realizado com dezenas de comerciantes das áreas mais afetadas pelas enchentes para identificar o tamanho dos prejuízos.

A prefeitura ainda precisa sancionar e regulamentar o projeto. A regulamentação, aliás, será feita a partir de um decreto, que será publicado, segundo a gestão municipal, ainda nesta semana e vai detalhar o passo a passo para ter acesso à verba.

“Assim que o decreto for publicado no diário eletrônico será feito o cadastro das pessoas interessadas e toda análise da documentação necessária. Após a conclusão destes procedimentos e requisitos legais o pagamento deverá ser efetuado pela Secretaria de Planejamento e Gestão”, explica Geordane Silva, diretor de Industria e Comércio e Serviços da Prefeitura de Congonhas.

Para tirar eventuais dúvidas, a Sala Mineira do Empreendedor de Congonhas pode ser procurada de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, para atendimento e orientações. A Sala Mineira funciona no Edifício JK, na Avenida JK, 230, no Centro de Congonhas. O contato também pode ser feito via telefone ou WhatsApp no número (31) 3732-2671.