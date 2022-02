Incêndio atingiu apartamento no último andar (foto: Reprodução/Redes sociais) leia mais abaixo). Um incêndio em um apartamento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no início da manhã desta quarta-feira (2/2) no Bairro Letícia, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. No Bairro Pindorama, uma casa de três andares também pegou fogo nas primeiras horas de hoje ().



















O imóvel fica no quinto e último andar do prédio. A fumaça no local e as chamas podiam ser vista à distância.



Quinze militares participaram do combate ao incêndio. Foram gastos 5 mil litros de água para apagar as chamas. Os bombeiros acionaram a Defesa Civil de BH para uma vistoria. A Polícia Civil deve investigar as causas do incêndio.

Segundo os vizinhos, imóvel estava vazio (foto: Clovelino Maia/EM/DA Press)

Mais fogo

Em outro canto da cidade, no Bairro Pindorama, Região Noroeste de BH, outra residência atingida pelo fogo. "Incêndio no primeiro andar de uma casa de 3 andares. Muita fumaça preta saindo do local. Moradores não estariam em casa conforme informações", informaram os bombeiros logo após a chamada, por volta das 7h30 de hoje (2/2).

Casa no Pindorama ficou bastante danificada com o fogo (foto: Reprodução/Redes sociais)

Menos de 1h depois, os militares afirmaram que todo o fogo havia sido controlado. Ao todo, quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas, além de Defesa Civil e Polícia Civil de Minas Gerais.