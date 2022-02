Criança de quatro anos cai de janela do 5° andar em Barbacena

O hospital não informou o estado atual de saúde da vítima (foto: Reprodução/ Prefeitura de Barbacena )

Na tarde dessa segunda-feira (31/1), um menino de quatro anos caiu da janela do quinto andar de um prédio residencial no Bairro Grogotó, em Barbacena, na região do Campo das Vertentes. A queda aconteceu na janela do quarto da mãe do menino.