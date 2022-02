PC de Araxá já sabe quem atropelou e matou idosa e pede prisão preventiva

O suspeito de atropelar e matar idosa no dia 30 de novembro do ano passado em Araxá ainda não se apresentou à PC (foto: PCMG/DIvulgação)

A Polícia Civil (PC) identificou o homem que atropelou e matou uma idosa em Araxá no dia 30 de novembro do ano passado e, agora, aguarda a liberação do mandado de prisão preventiva. A motocicleta que ele conduzia no momento do crime também foi identificada.









"Ontem, tínhamos as imagens do acidente, mas não sabíamos quem era o motociclista. Graças aos movimentos que fizemos com a imprensa e redes sociais, agora temos a sua identificação", destacou o delegado de Trânsito de Araxá, Renato Alcino.



O policial acrescentou que espera que os mandados de prisão preventiva do suspeito e de busca e apreensão da moto sejam liberados em breve. "Em Araxá, estas análises são bem breves, de um a dois dias, com ordem deferida ou não", disse.

"A partir do apoio de vocês (imprensa), em menos de duas horas depois da divulgação, a PCMG identificou o autor do atropelamento e a motocicleta que ele pilotava", completou o delegado.





No dia do atropelamento, que aconteceu na faixa de pedestre da Avenida Imbiara, em frente ao colégio Dom Bosco, o suspeito fugiu do local sem prestar socorro.