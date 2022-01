Araxá tem recorde de casos de COVID em 24h e ampliará pontos de testagem

Unisul, no Bairro Vila Silvéria. Procura por testes em Araxá aumentou 200% nos primeiros dias do ano (foto: Reprodução / Redes Sociais )

Araxá registrou, nesta terça-feira (11/1), o maior número de casos de COVID-19 desde o início da pandemia: foram 438 confirmações para a doença em 24 horas. Até então, o recorde havia sido 256, também este ano, no dia 7 de janeiro. Como forma de diagnosticar e conter os casos positivos, a prefeitura do Alto Paranaíba anunciou a ampliação dos locais de testagem no município, passando de dois para cinco, em pontos descentralizados.