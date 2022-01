Araxá tem aumento de casos, mas prefeitura garante que não fechará comércio

TO

No dia 8 de dezembro, os casos de COVID em Araxá chegaram a zerar. Mas, menos de um mês depois, voltam a passar a marca de 100 em 24h (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

Araxá registrou 145 novas notificações positivas para a COVID-19 no boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (5/1). A última vez que a cidade teve mais de 100 casos foi em 13 de julho. Mesmo diante da crescente de confirmações, os leitos de UTI e clínicos estão sem ocupação e, por isso, a prefeitura afirmou que não adotará restrições e nem fechará o comércio.

Em menos de um mês, o cenário no município do Alto Paranaíba mudou completamente. No dia 8 de dezembro, por exemplo, a cidade não registrou nenhum caso para o novo coronavírus. Mas, nos primeiros dias de 2022, teve um aumento considerável na procura por testes de COVID.

“Estamos acompanhando diariamente o número de casos. Esperávamos um aumento devido às festas de fim de ano, mas não imaginávamos que seria tão expressivo. A demanda nas unidades de saúde está grande. Por isso, estamos reorganizando o quadro de profissionais. A procura por atendimento, só nos últimos dias, aumentou 200%”, destaca a secretária de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães.

Leitos vazios garantem comércio aberto

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Araxá, a fim de saber se novas medidas podem ser adotadas.

“A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Araxá informa que não existe a possibilidade de fechamento do comércio, já que os leitos clínicos e de UTI não registraram taxa de ocupação nos últimos dias”, diz um trecho da nota enviada, em resposta.

Em uma postagem em suas redes sociais, o prefeito de Araxá, Robson Magela (Cidadania), que tomou a terceira dose da vacina nesta quarta-feira, atribuiu a não ocupação dos leitos à imunização contra a COVID-19 e reafirmou sobre a aplicação de restrições no município.

“A vacinação fez com que Araxá não tenha, neste momento, nenhum caso de internação por COVID-19 em leitos clínicos e de UTI na rede pública. A ocupação de leitos clínicos e de UTI por pacientes com COVID-19 é o parâmetro para qualquer tipo de restrição, e como não há internações, não existe a possibilidade de fechamento do comércio neste momento”, garantiu na publicação.

As orientações do município são para que a população mantenha as medidas de prevenção contra a COVID-19 e o cartão de vacina (Gripe e COVID-19) atualizado.

A Assessoria informa ainda que o município já tem adotado outras medidas para conter o avanço da doença registrado em todo o país e que possui estrutura e logística adequadas para atender possíveis casos mais graves da COVID-19"