Minas registra aumento de 1.052% nos casos de COVID em 10 dias

Variante ômicron tem uma capacidade de disseminação muito maior do que as outras (foto: Pixabay/reprodução)

Nº de casos de COVID-19 confirmados em 24 horas em Minas

5/1 4.585

4/1 2.410

3/1 2.179

31/12 1.503

30/12 1.179

29/12 1.041

28/12 1.169

27/12 398

Vacinação

Minas Gerais registrou, nos últimos 10 dias, um aumento de 1.052% de casos de COVID-19. É isso que os boletins epidemiológicos da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) do último mês mostram.Nesta quarta-feira (5/1), o estado registrou 4.585 novos casos do novo coronavírus em apenas 24 horas. O número é praticamente o dobro dos casos confirmados na manhã de ontem, quando os dados confirmaram 2.410 infectados em um dia. No dia 27 de dezembro, eram 398 casos.* O estado não divulga boletim nos fins de semana"Um aumento tão rápido e exponencial nos casos da COVID relacionam-se a alguns fatores básicos: em primeiro lugar, as pessoas relaxaram com os cuidados. Principalmente, em relação ao uso de máscaras. Em segundo lugar, o grande número de deslocamentos para viagens e a participação de reuniões fechadas no Natal e no Réveillon", disse o médico infectologista Estevão Urbano, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia e integrante do Comitê de Enfrentamento à Pandemia de COVID-19 da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).Além das festas de fim de ano, Minas também contou com vitórias do Atlético em campeonatos importantes e muita festa nas ruas, em 3 e 15 de dezembro.Há alguns meses, só era possível entender o reflexo dos eventos e as consequências das aglomerações cerca de 10 a 15 dias após. Isso porque esse era o tempo de incubação, aparecimento de sintomas e testagem das pessoas contaminadas."Talvez o fator mais preponderante para isso (a explosão dos casos) seja a chegada da variante ômicron. Essa é uma variante que tem uma capacidade de disseminação brutal, muito maior do que as outras. Portanto, passa de uma pessoa para outra com uma facilidade incrível e os casos explodem em um intervalo de tempo muito pequeno", acrescenta.A Prefeitura de Pouso Alegre confirmou mais 20 novos casos de moradores da cidade contaminados pela variante Ômicron do novo coronavírus. Outros dois casos já haviam sido confirmados na semana passada.A Secretaria Municipal de Saúde informou que os casos estão em acompanhamento. Na segunda-feira (03/01), a Unidade de Pronto-Atendimento da cidade (UPA) chegou a registrar 470 atendimentos em um intervalo de 24 horas.A Secretaria de Saúde pede que todas as pessoas continuem tomando os cuidados devidos como usar máscara, higienizar as mãos e evitar aglomerações. Com esse aumento de contaminações pela variante Ômicron, é importante que todas pessoas estejam vacinadas com todas as doses propostas.Quanto a vacinação no estado, 16.626.713 pessoas já receberam a primeira dose (91,82%). Outras 14.930.911 já completaram o esquema vacinal e 500.451 pessoas tomaram a dose única. Isso significa que 85,22% da população já está completamente imunizada.(Com informações de Isabela Bernardes e Magson Gomes - Portal Terra do Mandu)