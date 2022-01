Pouso Alegre confirma mais 20 casos de COVID com a variante Ômicron

Pessoas lotaram UPA de Pouso Alegre por testes de COVID-19 (foto: Terra do Mandu) A prefeitura de Pouso Alegre confirmou mais 20 novos casos de moradores da cidade contaminados pela variante Ômicron do novo coronavírus. Outros dois casos já haviam sido confirmados na semana passada. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os casos estão em acompanhamento.



Na segunda-feira (03/01), a Unidade de Pronto-Atendimento da cidade (UPA) chegou a registrar 470 atendimentos em um intervalo de 24 horas. Número mais que três vezes aos dias anteriores.

O prefeito Rafael Simões (DEM) disse que quem lotou a UPA foram pessoas que tinham ido passar as festas de fim de ano no litoral paulista e que voltaram com sintomas gripais, pedindo testes para COVID.



“No domingo não tinha nada. Quando a turma retornou do feriado, todo mundo passou pela UPA, buscando se precaver. Essas pessoas deveriam ter se precavido antes, não ter ido passear, se colocar em risco”, disse Simões à nossa reportagem.



O número alto de procura por exames na UPA continuou ontem e hoje, quarta-feira (5/1). O tempo de espera para o resultado do exame é de cerca de três horas. Em alguns casos, os pacientes têm que retornar outro dia para fazer o exame mais preciso.

Mesmo com aumento de casos, internações por COVID continuam em baixa

O prefeito Rafael Simões também comentou que, apesar dos novos casos de contaminações pela Ômicron, as internações de pacientes continuam em baixa.



Segundo o prefeito, no último dado que recebeu, havia seis pacientes internados com a COVID-19 no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, sendo alguns casos mais antigos, incluindo pessoas que não estavam vacinadas.



“A Ômicron, embora muito contagiosa, não é letal. A vacina é o que tem de melhor nesse momento. A gente vê especialistas dizendo: quanto maior o número de vacinados, menor vai ser o risco de usar o hospital”, explica.

Cuidados e vacinação

A Secretaria de Saúde pede para que todas as pessoas continuem tomando os cuidados devidos como usar máscara, higienizar as mãos e evitar aglomerações. Com esse aumento de contaminações pela variante Ômicron, é importante que todas pessoas estejam vacinadas com todas as doses propostas.



Os locais de vacinação em Pouso Alegre são os postos de saúde dos bairros Cidade Jardim, São Cristóvão e São João: 13h às 19h; o do bairro Pão de Açúcar: 13h às 17h a Casa da Cultura: 08h às 17h e o Posto Puericultura: 8h às 19h (as doses de reforço da vacina Janssen estão disponíveis somente neste local).