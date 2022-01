BH: Pessoas com sintoma respiratório lotam emergência de hospitais privados

Fila no Life Center: 33 pacientes com sintomas respiratórios aguardavam atendimento no fim desta manhã (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) O convênio médico está longe de garantir assistência rápida nos prontos-socorros de Belo Horizonte nesta quarta-feira (5/1). Assim como as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da capital , os hospitais privados estão lotados de pacientes com sintomas respiratórios. Em diversas instituições, a espera por uma consulta ultrapassa três horas.





LEIA MAIS 19:50 - 04/01/2022 BH vai abrir 70 leitos para deter pressão nos hospitais

17:56 - 04/01/2022 COVID-19: Ocupação em leitos de enfermaria sofre nova alta em BH

20:18 - 03/01/2022 UPAs seguem lotadas em BH; espera é de mais de 4 horas Estado de Minas percorreu quatro estabelecimentos de saúde das regiões Centro-Sul e Leste. O hospital Felício Rocho, no Bairro Santo Agostinho, era o mais movimentado. A fila para o atendimento, com quase cem pessoas, transbordava para a calçada. O público, em sua maioria, usava uma pulseira azul que, segundo funcionários da instituição, identifica pacientes com quadro gripal. Ao longo desta manhã, opercorreu quatro estabelecimentos de saúde das regiões Centro-Sul e Leste. O hospital Felício Rocho, no Bairro Santo Agostinho, era o mais movimentado. A fila para o atendimento, com quase cem pessoas, transbordava para a calçada. O público, em sua maioria, usava uma pulseira azul que, segundo funcionários da instituição, identifica pacientes com quadro gripal.





A técnica de enfermagem Heloiza Gomes diz que chegou ao local por volta de 9h. As 12h30, sequer tinha sido chamada para o preenchimento da ficha de triagem hospitalar. “E o pior é que não tenho para onde correr. Antes de vir para cá, tentei outros dois hospitais conveniados ao meu plano de saúde, que também estavam lotados. O jeito é aguardar”, conforma-se a jovem.





Hospital Felicio Rocho: sala de espera do pronto-socorro reunia mais de 100 pessoas nesta quarta-feira (5/1) (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) O aposentado Erlande Ventura também reclama da demora. Ele conta que veio acompanhar a filha e a esposa. A primeira está com sintomas respiratórios e outra está com dores na coluna. “Mais de uma hora que estou aguardando e ainda nem fiz a ficha. Está ruim para todo canto, para quem tem plano de saúde e para quem não tem”, queixa-se.





Aglomeração

No Hospital da Unimed, no Bairro Santa Efigênia, a reportagem contou ao menos 70 pessoas à espera de atendimento no segundo andar, ala destinada exclusivamente aos casos leves de síndrome gripal. No setor destinado à realização de testes de COVID-19, o movimento também era intenso.





Hospital da Unimed: fila também era grande no setor de testes para a COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)



A instituição chegou a reservar um espaço exclusivo a este público para evitar a propagação de viroses mas, diante da grande demanda desta manhã, a mistura foi inevitável. No Hospital Vera Cruz, situado no Barro Preto, cerca de 40 pacientes com sintomas gripais aguardavam assistência entre 11h e 11h30. O grupo era identificado por uma pulseira rosa, conforme informaram recepcionistas e seguranças.A instituição chegou a reservar um espaço exclusivo a este público para evitar a propagação de viroses mas, diante da grande demanda desta manhã, a mistura foi inevitável.









Hospital Vera Cruz: pacientes lotaram pronto-atendimento esta manhã (5/1) (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Quem recorreu ao ambulatório do hospital Life Center esta manhã também não escapou das filas. Por volta de 10h30, 33 conveniados com sintomas gripais esperavam por uma consulta médica do lado de fora do saguão, onde foram reunidos para evitar a contaminação de outros pacientes. “Estou gripado, cheguei faz mais de uma hora. Todo lugar está assim, é um inferno”, diz o assistente administrativo Fernando Santos.





Hospitais respondem

EM procurou os quatro hospitais percorridos esta manhã com os seguintes questionamentos: Quantos pacientes com queixas respiratórias foram atendidos desde segunda-feira (3/1)? De quanto foi o aumento da procura por pessoas com síndrome gripal desde o período anterior ao recesso de fim de ano? A instituição precisou reforçar o quadro de especialistas para atender a demanda? Qual o índice de ocupação de leitos por casos de COVID-19?



A Unimed-BH informou que, desde segunda-feira (3/1), registrou 3.867 atendimentos presenciais, aumento de mais de 44% em relação a quatro semanas atrás. "Em relação ao perfil dos casos, a Unimed-BH vem percebendo um aumento dos casos positivos de COVID-19 e de casos respiratórios causados por outros vírus. O crescimento da demanda também tem ocorrido na rede prestadora", diz a nota enviada à reportagem.

A empresa destacou ainda que tem adotado medidas para ampliar a capacidade de atendimento de suas unidade, tais como o reforço de suas esquipes e maior oferta de consultas on-line. procurou os quatro hospitais percorridos esta manhã com os seguintes questionamentos: Quantos pacientes com queixas respiratórias foram atendidos desde segunda-feira (3/1)? De quanto foi o aumento da procura por pessoas com síndrome gripal desde o período anterior ao recesso de fim de ano? A instituição precisou reforçar o quadro de especialistas para atender a demanda? Qual o índice de ocupação de leitos por casos de COVID-19?





O Hospital Vera Cruz esclareceu que o estabelecimento ampliou em 100% a sua capacidade de atendimento de emergência antecipando crescimento das demandas de síndromes gripais. "Apesar do crescimento no número de consultas, nas últimas semanas, não houve aumento nos casos internações relacionadas a síndromes respiratórias e nem óbitos", afirma o texto encaminhado pela Hapvida, detentora da Promed, que administra o hospital.



O Life Center e o Felício Rocho ainda não haviam se manifestado até a última atualização desta matéria.





Gargalo nas internações