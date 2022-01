BH vai abrir 70 leitos para deter pressão nos hospitais

Remanejamento de leitos será necessário para evitar piora do atendimento na rede hospitalar, já turbinado pelos casos de gripe que mobilizam as UPAs (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Após a capital ter registrado a volta ao nível de alerta de todos os indicadores da doença respiratória, até o fim de semana, a prefeitura (PBH) vai ampliar a capacidade de internação dos hospitais por meio do remanejamento de 70 leitos, informou ao Estado de Minas o secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto. Com 75,1% de todas as enfermarias dedicadas ao tratamento de pacientes com a COVID-19 ocupadas e lotação máxima das vagas disponíveis na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), Belo Horizonte se prepara para mais um round da batalha contra o novo coronavírus.









Após as festas de fim de ano, a velocidade de contágio pelo vírus na cidade, medida pelo chamado fator RT, evoluiu de 1,1 em 23 de dezembro para 1,18 na segunda-feira e 1,17 ontem. Os casos da síndrome gripal subiram 107% no período de uma semana, submetendo a população a horas de espera por atendimento em várias unidades de pronto-atendimento (UPAs) de BH.



Ao reconhecer que o atual cenário da pandemia na capital inspira mais cuidados, o secretário atribuiu o novo aumento da pressão sobre os serviços de saúde sobretudo à escalada dos casos de Influenza A/H3N2, cujos sintomas gripais se confundem com os da COVID-19. Já para especialistas ouvidos pela reportagem, a capital está prestes a enfrentar nova onda da doença respiratória impulsionada pela variante Ômicron.

A capital mineira conta com um total de 7.318 enfermarias, das quais 4.471 disponíveis no SUS e 2.847 ofertadas em instituições privadas. Desse universo, 466 vagas são exclusivas para atender pessoas infectadas pelo coronavírus – 220 na rede pública e 246 na particular. Nos hospitais públicos, a lotação é de 105%, conforme boletim epidemiológico divulgado ontem pelo município.

Contudo, Machado Pinto acredita que uma porção considerável de pacientes internados foram contaminados pela nova cepa de Influenza, não pelo Sars-Cov-2. “Os sintomas das duas viroses são muito semelhantes. Então, quando a pessoa precisa ser hospitalizada, ela permanece isolada na ala de COVID enquanto aguarda o teste confirmatório. Muitos diagnósticos de COVID serão descartados em breve, eu não tenho dúvidas”, afirma o secretário.





Restrições Na avaliação sobre o novo aumento dos indicadores da COVID-19, Machado Pinto pondera que é preciso considerar a redução sensível do número de leitos hospitalares dedicados ao tratamento de pacientes infectados desde o segundo trimestre do ano passado, com a melhora dos indicadores da doença. Essa diminuição influencia na base da análise entre a taxa de ocupação das enfermarias nos últimos dois dias, quando o município voltou ao nível de alerta vermelho (superior a 70%), e aquela registrada no pico da pandemia, em abril. De fato, o nível vermelho, considerado o mais perigoso, não era alcançado desde 9 de abril. Na ocasião, porém, a cidade contava com mais de 2 mil vagas exclusivas para tratar pessoas com a COVID-19.

“Em números absolutos, temos, obviamente, muito menos pessoas hospitalizadas. A situação não é a mesma do auge da pandemia. No entanto, esperamos o melhor, ao mesmo tempo em que nos preparamos para o pior. Por isso, vamos remanejar os leitos e acompanhamos o cenário com muita cautela. Mas eu não diria que o cenário é de ‘alerta máximo’. É de alerta”, pondera o gestor.

Questionado pelo EM sobre a possibilidade de restrição das atividades econômicas na capital, Machado Pinto diz que a medida ainda não foi cogitada. “Não faz sentido penalizar ainda mais a economia antes do remanejamento de leitos. Por enquanto, isso não está nos planos. Até porque, os pacientes apresentam quadros clínicos leves”, explicou. Sobre a exigência do passaporte da vacinação para a entrada em estabelecimentos do município, o secretário diz que a medida é discutida nas reuniões do comitê, mas evitou fazer considerações a respeito do polêmico assunto.





'O vírus não se cansou' O olhar do infectologista Estêvão Urbano para o cenário pandêmico de BH é menos otimista. Para o médico, a capital vive o início de uma nova onda de COVID-19, a exemplo do que ocorre em países como Israel e Alemanha. “Só não sabemos ainda qual será o impacto dentro dos hospitais. Nos prontos-socorros, o atendimento já está impactado. O Brasil deve seguir os passos do resto do mundo, que já está lidando com a nova onda há alguns meses, impulsionada pela variante Ômicron. Ao menos, esta é menos letal, apesar de mais contagiosa”, diz.

Urbano credita a alta de casos da doença não só ao fato de as pessoas terem relaxado com as medidas de proteção contra o vírus durante as festas de fim de ano, quanto ao que considera ser um descuido geral da população. “É como se a pandemia já tivesse acabado, né? Essa onda é pedagógica. Mostra que a gente já se cansou do vírus, mas ele ainda não se cansou da gente”, comenta.

O aumento das infecções pelo coronavírus, somado à escalada dos casos de gripe preocupa o infectologista. “O sistema de saúde, com certeza, fica mais pressionado, já que são doenças respiratórias. Não precisamos viver mais uma roleta russa, de quem vai se infectar e morrer, e de quem vai sobreviver. Por isso, é fundamental manter todos os cuidados. Principalmente, evitar aglomerações e usar máscara”, recomenda.





Em Minas O número de casos de COVID-19 atingiu 2.410 em 24 horas até ontem e houve 15 mortes provocadas pela doença no período, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Na comparação com o balanço do fim de semana, divulgado na segunda-feira, quando de contaminados somavam 2.179, houve crescimento de 231 diagnósticos. Desde o início da pandemia em março de 2020, o coronavírus infectou 2.228.574 pessoas no estado e 56.683 perderam a vida.