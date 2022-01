Aumento de 1000%: Patrocínio vive novo surto da COVID-19

O município de Patrocínio, que está situado na região norte do Triângulo Mineiro, tem cerca de 90 mil habitantes (foto: Prefeitura de Patrocínio/Divulgação) Após fechar o ano de 2021 com apenas quatro casos ativos da COVID-19, Patrocínio registrou no boletim epidemiológico de ontem (4/1) 116 casos ativos. O aumento de mais de 1000% levou a Secretaria Municipal de Saúde a voltar a divulgar o boletim epidemiológico diariamente, já que, anteriormente, com o número baixo de casos ativos na cidade, o mesmo estava sendo divulgado apenas às quintas-feiras.

“Ele está composto por membros dos hospitais, representantes da ACIF e CDL, do legislativo municipal, do pronto socorro e da rede de atenção primária”, destacou o secretário de Saúde, durante coletiva à imprensa local, realizada nesta segunda-feira (3/1).



Apesar do grande aumento dos casos da COVID na cidade de cerca de 90 mil habitantes, conforme o boletim de ontem, não há nenhuma pessoa internada com a doença em hospitais do município.

Desde o início da pandemia em Patrocínio foram registrados 9.764 casos da COVID-19 no município, sendo que destes, 235 pessoas morreram e 9.413 se recuperaram.

Primeira parte do atual boletim epidemiológico de Patrocínio, divulgado ontem (4/1) (foto: Prefeitura de Patrocínio/Divulgação)

Segunda parte do atual boletim epidemiológico de Patrocínio, divulgado ontem (4/1) (foto: Prefeitura de Patrocínio/Divulgação)

Segundo dados da prefeitura de Patrocínio, cerca de 97% do público alvo da vacinação contra a COVID-19 (pessoas acima dos 12 anos) está imunizado com a primeira e segunda doses.

Conforme divulgação da prefeitura de Patrocínio em suas redes sociais,

hoje (5/1) na cidade acontece a vacinação da dose de reforço da Janssen para as pessoas que receberam a primeira dose da vacina até o dia 12 de julho de 2021.

Além disso, nessa semana no município também acontece a aplicação da terceira dose para as pessoas que se vacinaram com a segunda dose até 10 de setembro de 2021.