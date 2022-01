Uberaba registra mais de 300 novos casos da COVID-19 em 24 horas

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, já aplicou um total 554.679 doses da vacina contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Uberaba, no Triângulo Mineiro, registrou no boletim epidemiológico de ontem (4/1) o maior número de casos positivos da COVID-19 desde o início da pandemia. Foram 308 novos casos da doença em um período de 24 horas.

Além disso, no boletim de ontem foram contabilizadas as primeiras mortes de 2022: uma mulher de 58 anos, internada há 19 dias, e um homem de 68 anos, internado há 15 dias, sendo que ambos estavam internados em hospital público.

Se comparado com a semana do Natal, o crescimento desse índice no município foi de cerca de 150%, já que no boletim epidemiológico de 20 de dezembro - segunda-feira da semana do Natal - a taxa estava em 0,71. Com o aumento de novos casos diários da COVID-19 na cidade, que tem sido registrado no pós-Natal, a taxa de transmissão da doença tem subido consideravelmente. Neste momento está em 1,91.Se comparado com a semana do Natal, o crescimento desse índice no município foi de cerca de 150%, já que no boletim epidemiológico de 20 de dezembro - segunda-feira da semana do Natal - a taxa estava em 0,71.

No que diz respeito aos leitos de hospitais privados, que começaram o ano zerados, conforme o atual boletim epidemiológico, estão ocupados agora por três pessoas (uma em enfermarias e duas em UTI). Já na rede pública há neste momento 11 pacientes COVID internados (sete em enfermarias e quatro em UTIs).

Por outro lado, com o avanço da vacinação, o número de mortes em Uberaba tem caído nos últimos meses.

Em dezembro de 2021, foram registradas 16 mortes, sendo que em novembro, 20 moradores da cidade morreram de COVID e, em outubro, foram 33 óbitos. O mês mais letal da pandemia em Uberaba foi abril, quando foram registradas 240 mortes.

Desde o início da pandemia, o município registrou 47.313 casos positivos da COVID-19, sendo que 1.393 pessoas morreram e 44.707 se recuperaram. Neste momento há 1.213 casos ativos.

Atual boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite de ontem (4/1) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

De acordo com o último Vacinômetro de Uberaba, divulgado ontem (4/1), desde o início da vacinação da COVID na cidade já foram aplicadas 554.679 mil vacinas.

Atual Vacinômetro de Uberaba, divulgado ontem (4/1) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Uberaba disponibiliza 0800 para atendimento de síndrome gripal

Vivendo um aumento de cerca de 100% nos atendimentos de síndromes gripais em suas UPAs, a prefeitura de Uberaba disponibilizou para a população o Telessaúde.

A ferramenta oferece atendimento gratuito para pessoas que estiverem com síndrome gripal através do telefone 0800 340 0019, de segunda a sexta, das 8h às 17h.



“É importante que a gente disponibilize esses serviços para que as pessoas não precisem ir até a Unidade de Saúde para se consultar. Elas podem fazer isso pelo Telessaúde”, destacou o secretário Municipal de Saúde, Sétimo Bóscolo Neto.







Como é o atendimento do Telessaúde



Ainda conforme o secretário de Saúde de Uberaba, ao telefonar no 0800 do Telessaúde, o paciente é instruído a preencher um cadastro que funciona como um pré-prontuário digital. Em seguida, os médicos recebem esse prontuário e entram em contato por telefone.



“O atendimento se dará todo on-line e os médicos poderão solicitar o teste de COVID-10, instruir sobre os cuidados necessários e poderão prescrever receita on-line, caso precise. Por meio desse serviço de atendimento, os pacientes receberão um acompanhamento diário, se confirmado que a pessoa está com a COVID. Além disso, os médicos fazem a análise e podem encaminhar o paciente para o tratamento pós-COVID, se necessário”, explica Sétimo Bóscolo.

Uberaba oferece atendimento a pacientes pós-COVID na Unidade Regional de Saúde Lineu José Miziara (URS do bairro São Cristóvão).