BH terá pancadas de chuva e tempo nublado nesta quarta-feira (5/1)

O tempo deve continuar chuvoso até o fim de semana (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Belo Horizonte terá céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo desta quarta-feira (5/1). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de que o tempo siga chuvoso até o fim de semana.

Em Minas Gerais a mínima foi 16,5° em Monte Verde, no Sul de Minas. Enquanto a máxima prevista é de 34°, no Vale do Rio Doce.

"O tempo também vai ficar nublado e com pancadas de chuva nas regiões Noroeste, Triângulo, Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais é parcialmente nublado com possiblidade de chuva", diz Claudemir Azevedo, meteorologista do Inmet.





Válido até sábado, o alerta recomenda 'atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos'. Desde segunda (3/1), a Defesa Civil de BH emitiu um alerta de risco geológico para a cidade , que está sob fortes chuvas há vários dias.Válido até sábado, o alerta recomenda 'atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos'.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira