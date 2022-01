Elevado Helena Greco amanhece interditado; confira os desvios

No local, BHTrans orienta os desvios (foto: Reprodução/BHTrans)



Após a colisão de um veículo contra uma viga na trincheira, ocorrido ontem, a Na manhã desta quarta-feira (05/01), motoristas e passageiros que precisam transitar pelo elevado Dona Helena Greco, Região Central de Belo Horizonte, deverão encontrar uma rota alternativa.Após a colisão de um veículo contra uma viga na trincheira, ocorrido ontem, a BHTrans decidiu fechar os dois sentidos do elevado . A via é um dos principais acessos entre o Centro e a Região Nordeste da capital mineira (veja as opções de desvios abaixo).





Desvios

Devido ao risco de queda da estrutura, a BHTrans interditou o acesso por volta das 23h. A empresa informa que tanto os veículos particulares, quanto as linhas de ônibus que trafegam pelo local, deverão desviar as rotas. Confira abaixo as opções de desvios nos dois sentidos:





Sentido Pedro II/Bias Fortes: Seguir a Av. Pedro II (à direita), Rua Jaguari (a direita), Av. Nossa Senhora de Fátima (a esquerda) acesso a marginal do elevado;

Seguir a Av. Pedro II (à direita), Rua Jaguari (a direita), Av. Nossa Senhora de Fátima (a esquerda) acesso a marginal do elevado; Sentido Centro/Av Pedro II: Av. Bias Fortes, Rua Mato Grosso, Viaduto Oeste, Complexo da Lagoinha, Av. Antônio Carlos (sentido bairro), retorno no Viaduto Senegal, Av. Antônio Carlos (sentido centro), acesso ao Viaduto B, Praça do Peixe, Av. Pedro II;

Av. Bias Fortes, Rua Mato Grosso, Viaduto Oeste, Complexo da Lagoinha, Av. Antônio Carlos (sentido bairro), retorno no Viaduto Senegal, Av. Antônio Carlos (sentido centro), acesso ao Viaduto B, Praça do Peixe, Av. Pedro II; Sentido Centro/Rua Padre Eustáquio: Av. Bias Fortes, Rua Mato Grosso, Viaduto Oeste, Complexo da Lagoinha, Av. Antônio Carlos (sentido bairro), retorno no Viaduto Senegal, Av. Antônio Carlos (sentido Centro), lateral do Viaduto B (alça à esquerda), Viaduto Oeste, Av. Nossa Senhora de Fátima (à direita), Rua Padre Eustáquio.

*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen