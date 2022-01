Fotógrafo resgata na Lagoa da Pampulha pássaro preso em poluição

Sequência de fotos mostram dificuldade do pássaro para tentar fugir da sujeira na Pampulha (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

“Ver a natureza à deriva nas águas poluídas da Lagoa da Pampulha me emocionou e até fez com que eu largasse meus equipamentos para salvar este Bem-te-vi que lutava para sobreviver no espelho d’água na manhã dessa terça-feira.Ele e outro pássaro revoavam um trecho próximo à Igrejinha. Mas ao tocar o espelho d´água, esse bem-te-vi foi sugado pelo denso creme verde de sujeira intensa e mau cheirosa que cobre as águas da Pampulha nesta época do ano.Como ele ainda estava longe para ser resgatado, fotografei a sequência de sua luta para tentar vencer a grossa poluição que o prendeu após o pouso. Ao se aproximar da margem, estendi um galho de árvore que estava no chão para tentar ajudá-lo. De início, ele relutou em subir, mas após muito esforço, consegui resgatar a ave e deixá-la na grama da lagoa.Salvo, mas ainda exausto da luta contra o tapete verde de poluição que quase o fez se afogar, o pássaro ficou ali, quieto, com um ar de assustado, enquanto eu tentava limpar a sujeira que grudou na barra das minhas calças.Por ora, estamos bem. Sei que o ato foi mínimo, mas ainda bem que o vi.”