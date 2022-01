Recuperado: Idoso que tocava saxofone em hospital recebe alta após 40 dias

Senhor Leopoldino toca o instrumento há mais de 40 anos (foto: Reprodução)



Com um saxofone e muita esperança, o senhor Leopoldino Ribeiro, de 89 anos, animava o Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. Desde os primeiros dias, o idoso tocava suas músicas favoritas em seu quarto como uma forma de deixar o tratamento mais alegre.

“A música é a minha vida”, afirma Leopoldino, que é grande fã de artistas brasileiros, principalmente do rei Roberto Carlos. Mas sua canção favorita de tocar é Meus Tempos De Criança (A Professorinha), de Miltinho Rodrigues.











“É uma honra ver ele tocando. Isso o deixa mais tranquilo e ameniza o sofrimento da internação prolongada. É gratificante para nós e para ele trazer alegria aos demais pacientes internados”, contou Nahara Ribeiro, filha do músico. Ela o acompanhou durante todo o processo do tratamento.





Nativo de Caraí, no Norte de Minas, Nahara conta que o senhor Leopoldino é bastante conhecido na cidade por causa dos talentos com saxofone. Há cerca de 40 anos, o instrumento vem sendo um companheiro para ele. Mas o saxofone e os corredores do Madre Teresa se encontram por “coincidência”.





Segundo Nahara, o instrumento estava em BH para ser consertado antes de Leopoldino entrar no Hospital. Assim que ficou pronto, a família pediu para deixá-lo com o idoso, que tinha acabado de dar entrada no Madre Teresa para começar o tratamento.





“Falaram que o saxofone podia entrar, mas não poderia ser tocado. E assim a gente fez. Mas como é uma coisa que ele gosta e faz parte da rotina dele, ele começou a limpar o instrumento. Um dia, uma enfermeira enfermeira autorizou tocar e, desde então, não parou”, afirmou a filha.





Os médicos também autorizaram o idoso a tocar o saxofone pois ajudaria no tratamento da DPOC como um “exercício para o pulmão”.





Além de ajudar em seu tratamento, a música também era uma graça para outros pacientes. “Quando meu pai tocava, o quarto ficava cheio de gente. Às vezes, eles até cobravam: ‘cadê o tocador?’. Só alegria”, conta Nahara.













Na noite de natal do ano passado, vários pacientes saíram dos seus quartos para ir ver o tocador.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira