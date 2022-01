Buscas por idoso desaparecido no Triângulo entram no segundo dia

A varredura é a tática empregada pelos bombeiros para tentar encontrar idoso em lavouras; bombeiros contam com ajuda de um drone (foto: CBMMG/Divulgação)

Entraram no segundo dia as buscas do Corpo de Bombeiros de Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, por um idoso, de 77 anos, que desapareceu em Monte Alegre de Minas. O uso de um drone é a esperança de conseguir resgatá-lo ainda nesta terça-feira (4/1). São seis militares do Corpo de Bombeiros, e aproximadamente, 20 civis empenhados nas buscas, além do apoio da Polícia Militar da cidade.

Segundo informações, a vítima foi vista pela última vez no Bairro Paloma, por volta das 10h40 da manhã de sábado. Segundo a testemunha, o idoso não apresentava comportamento suspeito.

A família relatou que a vítima tinha costume de andar pelas fazendas próximas, a pé, e que no dia do desaparecimento ela saiu com pouco dinheiro para comprar frutas, pouco antes de ser visto pela última vez.

As buscas foram concentradas nas lavouras de milho e soja de fazendas próximas ao último local que o desaparecido foi visto. Por enquanto, os bombeiros varreram quase 60 hectares, sem sucesso.

Nesta terça-feira, a nova informação era de que o idoso tinha sido visto próximo a Tupaciguara. Mas, após buscas realizadas por militares da região, nenhuma pista foi encontrada.