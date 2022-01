Encontrado corpo que pode ser de homem desaparecido na Pampulha

Restos mortais foram encontrados às margens da lagoa nesta segunda, perto da Estação Pampulha (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (3/01) às margens da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. A suspeita é de que ele possa ser do homem que desapareceu na manhã de 31 de dezembro após um mergulho.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo estava perto da Estação do Move Pampulha, próximo ao número 18.001. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Civil foram acionados.





Na semana passada, os bombeiros foram chamados por volta das 11h. Uma testemunha contou que passava por lá quando viu um homem tirar a roupa e pular no espelho d’água. Ele nadou por alguns instantes, mergulhou e desapareceu. Desde então, os militares fazem buscas por essa pessoa.













No dia 24, véspera do Natal, outra ocorrência. O corpo de um homem, com sinais de violência, foi recolhido na lagoa na altura do Bairro Jardim Atlântico. Após a perícia da Polícia Civil, ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de BH.