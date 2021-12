Bombeiros procuram por homem que pulou na Lagoa da Pampulha e desapareceu

Bombeiros procuram por desaparecido no vertedouro da Lagoa da Pampulha (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A, Press)

O Corpo de Bombeiros faz, neste momento, buscas por um homem que teria se afogado na Lagoa da Pampulha, próximo do vertedouro. O chamado chegou à Central dos Bombeiros por volta das 11h.

Segundo o solicitante, ele passava pelo local, quando viu um homem tirando a roupa e pulando na lagoa. Nadou por alguns instantes e mergulhou, não retornando à tona.

A testemunha conta que correu para a beirada da lagoa e, como não mais viu o homem, decidiu acionar o Corpo de Bombeiros.

As buscas realizadas pelos bombeiros estão concentradas nas proximidades do vertedouro. Existe a possibilidade de que o homem tenha sido tragado para dentro do vertedouro.