Encontrado corpo de homem desaparecido há cinco dias no Norte de Minas

Durante três dias, soldados do Corpo de Bombeiros de Januária realizaram buscas em matas (foto: CBMMG/dIVULGAÇÃO)

Depois de três dias de buscas, bombeiros de Januária, no Norte de Minas, encontraram, na manhã desta terça-feira (4/1) num matagal, em Várzea da Manga, distrito de Bonito de Minas, na mesma região, o corpo de um homem, de 31 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (30/12).

As buscas vinham sendo feitas por terra, com uma equipe especializada, e também com o uso de um drone, que fez a varredura aérea na área onde se supunha que o homem poderia estar.

O corpo foi localizado na mata de uma Fazenda, pelo drone. A equipe de terra foi então orientada até chegar ao local. A perícia foi acionada. O corpo deverá ser encaminhado para o IML, possivelmente, em Montes Claros, para que seja apontada a causa da morte.

Parentes da vítima estiveram no local e fizeram o reconhecimento do corpo. As causas do desaparecimento continuam desconhecidas.