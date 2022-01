Homem sem sapatos é encontrado morto no meio da rua no Centro de BH

Trecho da Rua Santa Catarina onde corpo de homem foi encontrado, na madrugada desta terça-feira, no centro de Belo Horizonte (foto: Google maps/reprodução)

As imagens de uma câmera de um bar na Avenida Augusto de Lima, no Centro de Belo Horizonte, podem ser determinantes para esclarecer a morte de um homem, não identificado, encontrado morto no asfalto da Rua Santa Catarina, em frente ao número 59, também no Centro, por volta de 3h30 da madrugada desta terça-feira (4/1).

O corpo foi encontrado por policiais militares que faziam uma ronda pela região. Estranharam o homem caído no meio da rua. Ao se aproximar, os militares perceberam que o homem tinha um ferimento, um corte no olho direito e que já estava sem vida.

Trajava calça jeans, cinco marrom, camisa preta de marca Hugo Boss, estava de meia, mas sem sapato. A Polícia Civil e a perícia foram chamados.

Provas e suspeitas

Em levantamento feito na região, os policiais encontraram o bar onde o homem havia estado. As filmagens da câmera do estabelecimento mostraram que o homem havia entrado no banheiro, diversas vezes, sempre acompanhado, o que levantou suspeita de que tráfico de drogas.

O caso foi registrado na Central Estadual de Plantão Digital. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), que vai determinar a causa da morte.