Pelo menos oito pessoas precisaram ser hospitalizadas por causa de um acidente com um ônibus e uma carreta no fim da madrugada desta terça-feira (4/01) na BR-040, entre Esmeraldas e Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi chamado por volta das 5h20, o ônibus que levava passageiros de Bom Jesus da Lapa (Bahia) para São Paulo bateu na traseira de uma carreta.

Todas os feridos estavam no ônibus. O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelos militares. As outras vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhados a um hospital da região.

Conforme os bombeiros, três viaturas da corporação, quatro unidades de resgate da concessionária Via 040 e uma da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram no socorro.

O trânsito ficou interditado por cerca de 40 minutos, mas foi liberado depois que o guincho retirou os veículos da pista. Segundo o aplicativo Waze, por volta das 7h30 ainda havia lentidão no trecho do acidente, no sentido capital mineira.