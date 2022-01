Por causa de cachaça, homem dá facada em olho do irmão na frente do pai

Rua Viola, onde irmão esfaqueou o irmão durante briga por causa de garrafa de cachaça (foto: Google maps/Reprodução)

A noite de segunda-feira (3/1) registrou uma tragédia em família. Por causa de uma garrafa de cachaça, um homem de 40 anos, identificado pelo primeiro nome, Renato, deu uma facada no próprio irmão, Ricardo, de 44, na frente do pai, de 70 anos.

O crime ocorreu na casa da família, na Rua Viola, Bairro Califórnia I, Zona Oeste de Belo Horizonte. Segundo a vítima, o irmão o surpreendeu, ao se aproximar com a faca e o atingi-lo no olho esquerdo. Renato fugiu em seguida, depois de colocar a arma do crime no armário da cozinha da casa.

O próprio pai chamou a Polícia Militar, que, depois de socorrer a vítima e encaminhá-la para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, iniciou uma busca pelo bairro, para tentar prender o agressor.

Renato foi avistado pelos policiais caminhando pela Avenida Avaí, no mesmo bairro, quando foi abordado e dada voz de prisão. Ao ser preso, admitiu ter dado a facada no irmão.

Contou que o motivo do crime foi o fato de o irmão ter roubado sua garrafa de cachaça. Segundo os militares que efetuaram a prisão, Renato não se mostrava arrependido e disse as seguintes palavras: “Eu não queria matá-lo, mas se vier a morrer, não terá a menor importância”.



O agressor foi encaminhado para a Central Estadual de Plantão Digital. O pai não quis acompanhar o registro da ocorrência e deverá ser chamado a prestar depoimento na Polícia Civil.