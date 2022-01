Casal de jovens usa carrinho do próprio bebê para furtar mercadorias

Um jovem casal tentou furtar várias mercadorias de supermercado, localizado no bairro São Pedro, em Araxá, no Triângulo Mineiro, na tarde dessa segunda-feira (3/1) . Eles usaram o carrinho do filho de 3 meses e acabaram abordados por funcionários do supermercado já do lado de fora.A Polícia Militar (PM) foi acionada, e o casal (um jovem de 18 anos e uma jovem de 17) foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Araxá.