Homem é preso suspeito de roubar arma em casa de policial em Venda Nova

Após investigações, a polícia identificou que a arma era da própria corporação (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Um homem de 37 anos foi preso na manhã desta terça-feira (4/1), suspeito de arrombar a residência de um militar no Bairro Céu Azul, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte na madrugada desta terça-feira (4/4). Com o suspeito foi encontrada uma pistola calibre 40, que foi roubada da casa do policial.