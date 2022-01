Poço Fundo, no Sul de Minas, confirma primeiros casos de 'flurona' em MG

Em Juiz de Fora, são 3 casos suspeitos (foto: Tulio Santos/EM/DA Press)

A Prefeitura de Poço Fundo, município do Sul de Minas, confirmou nesta quarta-feira (5/1) três casos de duplo contágio de COVID-19 e do vírus da gripe - situação popularmente conhecida como flurona."Dois casos de flurona foram detectados por laboratório poço-fundense nesta terça-feira. Outro caso, detectado na segunda, é de paciente de Machado", afirmou a nota publicada nas redes sociais da prefeitura.Ainda segundo a administração local, todos estão com sintomas bem leves e isolados.Nessa terça (4/1), a Prefeitura de Juiz de Fora informou que recebeu mais duas notificações de um laboratório privado sobre a possibilidade de caso de flurona, como é chamada a dupla infecção por COVID-19 e Influenza.No total, são três casos em investigações epidemiológicas.De acordo com a assessoria da gestão municipal de Juiz de Fora, os dois novos casos foram notificados ontem por um laboratório particular da cidade.A administração municipal, no entanto, não informou o sexo, a idade e o estado de saúde dos pacientes, mas ressaltou que a investigação do caso está em andamento.O duplo contágio é popularmente conhecido como flurona. Trata-se de uma designação definida a partir dos termos "flu" (gripe, em inglês) e "rona" (de coronavírus).Conforme a subsecretaria estadual de Vigilância e Atenção Primária à Saúde informou nessa terça, ainda "não existem estudos científicos publicados que confirmem as implicações clínicas ou imunológicas da infecção conjunta".A pasta também disse ontem "que vai acompanhar qualquer ocorrência que venha a ser notificada no estado".Nesta quarta, a reportagem do Estado de Minas voltou a fazer contato com o Governo de Minas e aguarda um retorno. (Com informações Bruno Luis Barros - Especial para o EM)