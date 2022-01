Casos suspeitos de flurona em Juiz de Fora sobem para três

Os três casos suspeitos de flurona estão sendo investigados em Juiz de Fora (foto: Silvio Avila/AFP)

A Prefeitura de Juiz de Fora informou, na noite desta terça-feira (4/1), que recebeu mais duas notificações de um laboratório privado sobre a possibilidade de caso de flurona, como é chamada a dupla infecção por COVID-19 e Influenza. No total, são três casos em investigações epidemiológicas.Mais cedo, o mostrou que a administração municipal recebeu a primeira notificação sobre a possibilidade de dupla infecção por COVID-19 e Influenza. A informação foi divulgada pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde da prefeitura da cidade no fim da noite dessa segunda-feira (3/1).De acordo com a assessoria da gestão municipal, os dois novos casos foram notificados hoje (4/1) por um laboratório particular da cidade.A administração municipal, no entanto, não informou o sexo, a idade e o estado de saúde dos pacientes, mas ressaltou que a investigação do caso está em andamento.

Flurona

Casos no Brasil e no mundo

O duplo contágio é popularmente conhecido como "flurona". Trata-se de uma designação definida a partir dos termos "flu" (gripe, em inglês) e "rona" (de coronavírus).Conforme a subsecretaria estadual de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, ainda "não existem estudos científicos publicados que confirmem as implicações clínicas ou imunológicas da infecção conjunta".A pasta também diz "que vai acompanhar qualquer ocorrência que venha a ser notificada no estado".Um adolescente de 16 anos, do Rio de Janeiro, dois bebês de um ano e um adulto de 52 anos, em Fortaleza, no Ceará, são os primeiros casos de dupla infecção pela COVID-19 e Influenza no Brasil, conforme mostrou onessa segunda-feira (3/1). Em Israel, o primeiro duplo contágio foi detectado em uma mulher grávida não vacinada, segundo o Ministério da Saúde israelense.A mulher recebeu alta em 30 de dezembro, após ser tratada com sintomas leves derivados dessa infecção dupla, informou o jornal Times of Israel. Os casos de flurona foram identificados pela primeira vez nos Estados Unidos (EUA), durante o primeiro ano da pandemia de COVID-19.

Veja a nota da Prefeitura de Juiz de Fora



"A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informa que, até o momento, recebeu três notificações de um laboratório privado sobre a possibilidade de caso de flurona, como é chamada a dupla infecção por Covid-19 e Influenza. As investigações epidemiológicas estão em andamento".