Dois casos da variante ômicron da COVID são confirmados em Betim

Variante Ômicron foi detectada em duas pessoas em Betim. Prefeitura reforça a necessidade das pessoas se vacinarem com a segunda dose ou dose de reforço da vacina contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) Duas pessoas testaram positivo para a variante ômicron do coronavírus em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), nesta terça-feira (4/1). Nos dois casos os sintomas são leves e não precisaram, até o momento, de internação hospitalar.

As análises foram feitas pelo laboratório Hermes Pardini em uma parceria com o Governo do Estado e informados à Vigilância Epidemiológica de Betim. O laboratório realiza a genotipagem do vírus em amostras coletadas aleatoriamente em suas unidades.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, já está determinada a transmissão comunitária da variante ômicron no estado, uma vez que há registros de pacientes sem histórico de viagem internacional ou contato algum viajante infectado que tenha chegado do exterior.

A Prefeitura de Betim reforça a necessidade de se manter as medidas para se evitar o contágio, como uso de máscara, higienização das mãos, manter os ambientes bem ventilados e evitar aglomerações.



Além disso, faz um apelo àqueles que ainda não se imunizaram ou estão com doses em atraso para que procurem um posto de vacinação para completar o esquema vacinal. A vacina está disponível em todas as 37 Unidades Básicas de Saúde do município, no vacimóvel e em postos volantes.