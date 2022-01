Nova cepa, médicos dos PSF's em férias e infectados lotam UPA de Passos

Médicos de plantão ou contaminados no PSF%u2019s provocam superlotação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) (foto: Arquivo EM) Quem depende da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Passos está passando horas e até dias difíceis, com a longa espera na fila. Pelo local, passam uma média de 450 pessoas, ontem este número chegou a 545 pacientes. A razão para a superlotação na UPA passense tem vários motivos: a COVID-19, suas variantes e da influenza classificado em subtipos como o A (H1N1) e o A (H3N2). Mas Passos enfrenta outro agravante: a falta de médicos na ativa.

LEIA MAIS 15:38 - 04/01/2022 Recuperado: Idoso que tocava saxofone em hospital recebe alta após 40 dias

13:27 - 04/01/2022 Homem morre carbonizado em incêndio em residência no Ribeiro de Abreu

12:16 - 04/01/2022 Minas registra mais de 2.400 casos de COVID-19 em 24 horas



Além dos problemas da saúde básica, os PSF’s não atendem o necessário, em relação a síndromes gripais. O médico do Centro COVID está afastado por motivos de doença. Por motivos de férias ou por estarem contaminados, muitos médicos não estão atendendo nos PSF (Programas de Saúde da Família). Passos tem 23 PSF’s e uma Unidade Básica de Saúde rural. Quando o paciente chega para ser atendido no PSF, é testado e se o resultado dá positivo é direcionado para a UPA.Além dos problemas da saúde básica, os PSF’s não atendem o necessário, em relação a síndromes gripais. O médico do Centro COVID está afastado por motivos de doença.

Por plantão de 12h, a UPA tem sete médicos dia e seis noturnos distribuídos em Clinica geral, pediatria, ortopedia e cirurgia geral. Na UPA, 7 médicos estão em quarentena e outros 3 com sintomas gripais. Hoje (04/01), 10 PSF’s estão sem médicos por causa de férias ou infectados.

E o futuro não é promissor para a UPA. Segundo o diretor técnico da unidade, Flávio Ferreira, “apesar de ser uma variante menos agressiva no que diz respeito a gravidade dos quadros, é altamente transmissível e assim teremos aumento dos casos”, justificou.

Casos

De acordo com boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Passos desta segunda-feira (03/01), desde o princípio da pandemia Passos contabilizava 11.759 casos positivos da doença e 322 óbitos confirmados de COVID. Contava com 41.750 casos notificados, dos quais 318 em monitoramento.





Na Santa Casa de Misericórdia de Passos, o número de pacientes cresceu também. No primeiro dia do ano, na unidade de saúde havia três internados, dois na enfermaria e um na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dentre eles uma criança. Ontem (03/01), o número de pacientes dobrou, com 6 doentes, 5 adultos e uma criança, três no ambulatório COVID e três na UTI. Os pacientes são quatro de Passos, um de Alpinópolis e um de Fortaleza de Minas.