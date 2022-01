Homem morre carbonizado em incêndio em residência no Ribeiro de Abreu

O segundo andar do sobrado foi destruído pelo foto. O corpo carbonizado estava em um dos quartos (foto: Google maps)

O corpo de um homem de 47 anos, que sofria de depressão, foi encontrado carbonizado, em consequência de um incêndio ocorrido no início da tarde desta terça-feira (4/1) em uma casa na Avenida Serra do Navio, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Zona leste de Belo Horizonte.



O pedido de socorro para o Corpo de Bombeiros partiu de vizinhos. O local é um sobrado e todo o segundo andar foi tomado pelas chamas. Os bombeiros estimam que o fogo tenha começado no quarto da vítima, onde o corpo foi encontrado.

Segundo a irmã da vítima, o homem, que sofria de depressão, vivia sozinho. As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil. A perícia ainda se encontra no local.

Quando os bombeiros chegaram, constataram que a estrutura do imóvel estava comprometida e, por esse motivo, a Defesa Civil do município foi acionada.

Entre as suspeitas de investigação está a possibilidade de que a vítima possa ter ateado fogo à residência. Outra hipótese seria um curto-circuito.