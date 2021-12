Três morrem carbonizados em incêndio dentro de casa em Minas; veja vídeo

Imagens registradas por populares flagraram o momento do incêndio antes da chegada do Corpo de Bombeiros (foto: Redes sociais/Reprodução)

Três pessoas morreram carbonizadas no município de Rio Pomba, na Zona da Mata mineira, após o apartamento em que elas moravam pegar fogo nesta segunda-feira (27/12).

O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a madrugada, por volta de 0h45, quando as chamas já haviam atingido completamente o imóvel situado em um edifício de três pavimentos. As autoridades locais ainda não apuraram as causas do incêndio.

De acordo com os militares, vizinhos relataram que as vítimas são um casal de idosos, cujas idades estão entre 65 e 75 anos, e uma Pessoa com Deficiência (PcD), que teria entre 33 e 43 anos.

“Contudo, não obtivemos confirmação definitiva da identidade das vítimas, já que estavam todas completamente carbonizadas e sem condições de meios para o devido reconhecimento naquele momento. O perito da Polícia Civil esteve no local”, informou a assessoria do Corpo de Bombeiros.

Após chegarem ao endereço, no Bairro Santa Isabel, os militares iniciaram o combate às chamas – que durou cerca de três horas. Posteriormente, ao realizarem as buscas nos cômodos da residência, os corpos foram encontrados.

Os demais apartamentos do prédio, que não tinham moradores, foram interditados devido à presença de trincas na edificação.