(foto: Corpo de Bombeiros)



Uma casa foi, parcialmente, destruída pelas chamas na madrugada de domingo (19), na Rua Pintora Tarcila, no Bairro Novo Tupi, na Região Norte de Belo Horizonte. Os bombeiros foram acionados por volta das 4h para combater incêndio na residência.





Uma mulher ligou para o Corpo de Bombeiros informando que a casa da cunhada estaria pegando fogo. Relatou que havia muita fumaça preta saindo da casa, mas sem vítimas.





Os bombeiros foram acionados outra vez, mas por alguém que levantou a suspeita de se tratar de incêndio criminoso provocado pelo marido da moradora.





As causas do incêndio estão sendo investigadas. Bombeiros debelaram o incêndio e orientaram os envolvidos a deixarem a casa devido ao risco de desabamento. Também foram acionadas as perícias da Polícia Civil, Defesa Civil e Polícia Militar.