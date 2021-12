PM busca por suspeito de estupro durante show em Santa Luzia

(foto: Google Street View/Reprodução)

A Polícia Militar busca pelo suspeito de um estupro que teria ocorrido na madrugada deste domingo, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.A vítima, de 19 anos, conheceu o suspeito em um aplicativo de relacionamento. Ela conta que eles mantiveram contato pelo aplicativo por uma semana, e combinaram de se conhecer na noite de sábado (18).O suspeito passou na casa da vítima de carro e eles foram juntos a um show no Mega Space, onde também encontraram com amigos.Já durante a madrugada, a jovem pediu para que o homem a levasse para casa. Quando chegaram ao estacionamento, ela foi forçada a ter relações sexuais.Eles saíram do estacionamento juntos, mas a mulher foi deixada às margens da Avenida das Indústrias. A vítima chorava, quando foi avistada por um homem que trafegava pela rodovia. Ele se sensibilizou com a situação e a levou até 18º Companhia da Polícia Militar, no Bairro Guarani, onde foi acolhida pelos militares.A localização do suspeito é dificultada justamente pela falta de informações, como seu endereço ou a placa do carro. A Polícia Militar alerta para que as pessoas tenham cuidado ao se relacionar com desconhecidos nesses aplicativos, e adotem medidas para a sua proteção.