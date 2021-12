Polícia Civil desarticula quadrilha de furtos de veículos em Uberlândia

Veículos seriam levado para Catalão (GO) (foto: Divulgação/PCMG) Duas motos foram recuperadas e dois homens acabaram presos em uma ação da Polícia Civil, em Uberlândia e Araguari, que derrubou O braço de uma quadrilha de furtos, roubos e receptação de veículos que atuava nas duas cidades do Triângulo Mineiro. Houve apoio da Polícia Militar na ocorrência.



Um investigador fazia uma diligência em Uberlândia quando avistou as motocicletas, produto de crime, trafegando pela rodovia. Ele pediu apoio da PM e houve rastreamento até o posto na cidade vizinha. As motos seriam colocadas na caçamba de uma caminhonete. Na abordagem, os dois homens que estavam no veículo aparentaram nervosismo e foi comprovado que se tratava das motos furtadas.



Com a prisão dos suspeitos, foi identificado, ainda, que ambos seriam receptadores dos veículos ligados à organização criminosa, que tem base em Araguari, e vem agindo em Uberlândia, no furto e roubo de motocicletas. O bando praticava os crimes e levava os veículos para Araguari, onde os entregava a receptadores locais e em Catalão.



Os veículos foram apreendidos e removidos para um pátio credenciado e os dois suspeitos, depois de autuados em flagrante, por receptação, foram conduzidos para o Presídio Irmãos Naves, em Araguari, onde permanecem à disposição da Justiça.