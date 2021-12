Temporal arrasta carros e deixa ônibus ilhado em Juiz de Fora

Fortes chuvas atingiram Juiz de Fora na noite dessa sexta-feira (17/12) (foto: Redes sociais/Reprodução) Estado de Minas neste sábado (18/12), as fortes chuvas que atingiram a cidade da Zona da Mata mineira na noite de sexta-feira (17/12). “Um fenômeno fora do comum”. Assim definiu a Defesa Civil de Juiz de Fora, em nota aoneste sábado (18/12), as fortes chuvas que atingiram a cidade da Zona da Mata mineira na noite de sexta-feira (17/12).

O ponto crítico foi no Bairro Santa Luzia, na Região Central da cidade, com enxurradas que arrastaram alguns carros e deixaram um ônibus ilhado. A água também invadiu casas e estabelecimentos comerciais.

Os militares foram acionados pela Defesa Civil com o objetivo de resgatar a população do bairro. Não há vítimas e nenhuma pessoa ficou desabrigada.

À reportagem, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o acumulado de chuvas nessa sexta-feira foi de 51,4 mm, marcado por uma estação automática, e 43.9 mm, conforme aferido manualmente em outro ponto de medição da cidade.

O Inmet esclareceu, ainda, que o estado é de alerta em toda a Zona da Mata, com possibilidade de pancadas de chuva intensa à tarde e à noite neste sábado, além de muitos pontos de alagamento nas cidades do interior mineiro.







Conforme a Defesa Civil, as chuvas que atingiram a Zona Sul de Juiz de Fora ontem à noite foram “um fenômeno fora do comum”. “Isso é reflexo da mudança climática que afeta o mundo inteiro e que já vinha causando estragos nos últimos dias na Bahia, no Espírito Santo e em outras cidades de Minas Gerais.”

Centro de JF alagado na última segunda-feira

Na Rua Cesário Alvim, no cruzamento com a Avenida Sete de Setembro, a força da água rompeu uma tampa de bueiro e um chafariz surgiu no meio da via.

Além da Região Central, a Defesa Civil do município havia registrado ocorrências em três bairros até o fim da noite. Foram elas: alagamento no Nossa Senhora das Graças; infiltração de muro de divisa no Granjas Primavera; e um escorregamento de talude no Vila Olavo Costa. Não houve registro de vítimas.