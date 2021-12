Centro de Juiz de Fora fica alagado após forte chuva nesta segunda (13/12)

Enxurradas e vários pontos de alagamento foram registrados em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na noite desta segunda-feira (13/12) – o que causou transtornos à população e ao tráfego de veículos. Rapidamente, vários vídeos, gravados por populares, tomaram as redes sociais.

Até as 22h, a Defesa Civil do município havia registrado ocorrências em três bairros. São elas: alagamento no Nossa Senhora das Graças; infiltração de muro de divisa no Granjas Primavera; e um escorregamento de talude no Vila Olavo Costa. Não há registro de vítimas.