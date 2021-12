Inmet alerta para chuva forte em todo o estado até a próxima quarta (15/12)

A previsão é de chuva durante toda a semana (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Todo o estado de Minas Gerais está sob alerta de fortes chuvas até quarta-feira (15/12). A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda (13/12).

"Estamos com áreas de baixa pressão atuando nas regiões Centro-oeste e Sudeste do país e isso faz com que tenhamos grande convergência de umidade, mantendo áreas de estabilidade em quase todo estado até a próxima quarta-feira", afirma.







O alerta desta segunda, vale pelas próximas 24 horas, mas há previsão de chuvas para toda semana. As áreas em vermelho choverão acima de 100mm até esta terça.

Enquanto a área laranja, que está em maior parte do estado, pode chegar ao acumulado de até 100mm. Já a faixa amarela pode chegar até 50mm de chuvas nas próximas horas.



Mapa de Minas Gerais com os alertas de chuva (foto: Reprodução/ Inmet)



Em BH, já choveu bastante de domingo (12/12) para esta segunda (13/12) e a Defesa Civil divulgou o volume de chuva por região na capital mineira, nas últimas 8 horas. Confira:

Barreiro: 24,8 mm

Centro Sul: 40,9 mm

Leste: 24,4 mm

Nordeste: 27,2 mm

Noroeste: 33,8 mm

Norte: 19,4 mm

Oeste: 29,8 mm

Pampulha: 22,8 mm

Venda Nova: 35,0 mm





*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.