Chuvas provocam prejuízos para produtores rurais no Vale do Jequitinhonha

Estragos provocados pela chuva na cidade de Machacalis no Vale do Jequitinhonha (foto: Alexandre Amador/Divulgação)

As fortes chuvas que atingiram os municípios de Machacalis, Bertópolis e Umburatiba, no Vale do Jequitinhonha , deixaram centenas de pessoas desabrigadas e causaram prejuízos para produtores rurais da região, já que a enxurrada arrastou pontes, animais e plantações.





Segundo o Sistema Faemg (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais), foram destruídas plantações de cana de açúcar e de capiaçu - capim com porte elevado e tolerante à seca -, além de grande parte das pastagens, com perda de animais.





A entidade emitiu nota lamentando os estragos e informa que está atuando junto aos sindicatos rurais no auxílio da população atingida.





“O Sistema Faemg/Senar/Inaes/Sindicatos lamenta profundamente os estragos causados pelas enchentes na região dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Ainda não há um levantamento preciso, mas os relatos são bastante preocupantes. Estamos em contato direto com presidentes de Sindicatos dos Produtores Rurais das regiões mais atingidas, para um levantamento dos prejuízos e dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais, para que possamos propor ações que, realmente, possam ajudá-los neste momento difícil. O Sistema FAEMG está atento e acompanhando o recebimento de novas informações para que possa contribuir com este diagnóstico.”





Doações para famílias desabrigadas





A Prefeitura de Machacalis lançou uma campanha de doações para ajudar as famílias desabrigadas pelas chuvas que atingiram o município.





Podem ser doados colchões e cestas básicas na Secretaria de Assistência Social do município. O endereço é Rua Salvador, 305 - Centro.

Prefeitura de Machacalis faz campanha para ajudar famílias atingidas pelas chuvas (foto: Prefeitura de Machacalis/Divulgação )





De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, até às 8h desta segunda-feira (13/12), Machacalis tem 400 desalojados e 2.903 desabrigados devido às fortes chuvas que atingiram a região na semana passada.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz