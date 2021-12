Inundação na Praça do Pirulito, em Machacalis (foto: Alexandre Amador/divulgação)

As chuvas provocam destruição no Vale do Jequitinhonha. Uma das cidades mais atingidas na região é Machacalis, de 7,12 mil habitantes. Segundo a prefeitura, até a tarde desta quinta-feira (9/12), foram contadas cerca de 200 pessoas desabrigadas, número que pode aumentar, já que os temporais continuam.

As inundações também atingiram dois postos do Programa de Saúde da Família (PSF), onde estavam armazenadas vacinas contra a COVID-19.

Também na tarde desta quinta-feira, a Prefeitura de Machacalis aguardava a chegada de equipes da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) e do Corpo de Bombeiros, visando auxiliar os atingidos pelas chuvas.

Com o excesso de chuvas, os rios Água Branca e Norte, que cortam a área urbana do município, transbordaram. De acordo com a prefeitura, foram inundadas dezenas de moradias do Pirulito e “Área” e no Centro da cidade, principalmente, na Rua Belo Horizonte.

Conforme o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Machacalis, Alexandre Amador, os desabrigados estão sendo levados para três abrigos, instalados na Escola Estadual Dona Maricota Pinto, na Igreja Cristã Congregação do Brasil e na Igreja Católica da cidade.

Segundo Amador, pelo menos 10 casas desabaram. Não houve vítimas. Os desabrigados perderam móveis, eletromésticos, roupas e outros bens.



A prefeitura lançou uma campanha para a doação de alimentos, produtos de higiene, roupas, calçados e utensílios para os desabrigados.

Também foi aberta uma campanha para recebimento de doações em dinheiro para as vítimas das enchentes. A conta, aberta em nome da Associação de Mães Fraternidade e Trabalho, é 13.447-3, Banco Sicoob (banco 756), agência 3045. CNPJ: 20.857.662/0001-54.



As doações também podem ser feitas pelo pix: chave 086.140.396-70 (em nome de Andressa Rodrigues Ornelas).

Postos do PSF inundados e vacinas

Conforme o secretário Alexandre Amador, dois postos do PSF usados para a vacinação contra a COVID-19, um situado no Bairro Pirulito e outro no Centro da cidade, foram inundados. Nas duas unidades de saúde eram armazenados estoques de vacinas contra o coronavirus, que estão debaixo d água. A prefeitura ainda não tem o levantamento sobre a quantidade do imunizante que foi perdida devido á enchente.

Por outro lado, Amador diz que, apesar da “situação de caos” provocada pelas chuvas em Machacalis, a vacinação contra a COVID-19 não será interrompida. As doses continuam sendo aplicadas em duas unidades de saúde do município que não foram atingidas pelas águas.