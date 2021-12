Trabalhador morre soterrado por volume de terra em São José do Acácio

O local onde aconteceu o deslizamento e o trabalhador morto, no destaque (foto: Reprodução Redes Sociais) As chuvas que vêm caindo na região leste de Minas provocaram a morte de um trabalhador em Engenheiro Caldas (42 quilômetros de Governador Valadares). Paulo Sérgio dos Santos, 48 anos de idade, estava trabalhando nos fundos de uma casa, em São José do Acácio, distrito de Engenheiro Caldas, quando foi surpreendido pelo deslizamento de um barranco.





Moradores de áreas próximas ao local do acidente que matou o trabalhador contaram ao Bombeiros que o terreno estava muito encharcado por causa das chuvas constantes que estão caindo na região. Os primeiros socorros prestados ao homem foram feitos pelos vizinhos. O trabalhador foi soterrado pelo grande volume e terra que deslizou de uma altura de 9 metros, segundo os militares do Corpo de Bombeiros. O deslizamento aconteceu na tarde de quarta-feira (8/12).Moradores de áreas próximas ao local do acidente que matou o trabalhador contaram ao Bombeiros que o terreno estava muito encharcado por causa das chuvas constantes que estão caindo na região. Os primeiros socorros prestados ao homem foram feitos pelos vizinhos.



Toda a área do deslizamento, na Rua João Crisóstomo, em São José do Acácio, foi isolada pelos Bombeiros, que constataram que no local podem ocorrer novos deslizamentos. A Defesa Civil da Prefeitura de Engenheiro Caldas foi acionada para fazer uma avaliação criteriosa das condições do terreno.