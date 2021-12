Homem cai em golpe, troca nudes com suposta mulher e perde R$ 27,5 mil

A PM que alertou sobre o golpe (foto: Reprodução/PMMG)

Um homem de 45 anos perdeu R$ 27,5 mil em um golpe depois de trocar 'nudes' com uma suposta mulher com quem conversava por aplicativo de mensagem, em Patos de Minas. Ele foi subornado por um falso delegado que dizia que ele poderia ser preso por conta da troca de imagens.A vítima contou à Polícia Militar que conversava há algum tempo com uma mulher, identificada como Nicole, pela internet e que em determinado momento passaram a enviar fotos íntimas um para o outro.Contudo, a certa altura ele recebeu uma ligação do suposto delegado afirmando estar com uma adolescente e que ela contou ter trocado imagens suas de nudez com um homem adulto. Isso, segundo o falso policial, seria crime e poderia render cadeia à vítima.A partir daí o homem que se passava por delegado informou que seria possível evitar o inquérito se ele pagasse alguns valores a ele. Com medo, a vítima fez dois depósitos, nos valores de R$ 7,5 mil e R$ 20 mil, ao golpista.O homem procurou a Polícia Militar para registrar o suborno, mas depois de contar toda a história, os militares informaram que ele havia caído num golpe, na verdade. Possivelmente nem a garota existiria e o delegado seria apenas o estelionatário chantageando a vítima.O boletim de ocorrência foi registrado como estelionato.