Mulher é presa suspeita de esfaquear o namorado em BH

Vítima foi esfaqueada nas costas e levada ao Hospital João XXIII (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um homem, de 37 anos, foi esfaqueado nas costas, durante uma briga, na madrugada desta quinta-feira (9/12), em Belo Horizonte.A autora do crime, uma mulher de 33 anos, foi presa em flagrante no Beco Viana, no Bairro Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste.