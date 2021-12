Vídeo: gestante em trabalho de parto dança para facilitar a chegada do bebê

Lorena Mendes, de 19 anos, conta que passou a madrugada do dia 3 de dezembro acordada e sentindo muitas dores nas contrações. Quando amanheceu a médica obstetra incentivou a futura mamãe a deixar a ansiedade de lado e juntas celebrarem a vinda da pequena Maria Julia (foto: Santa Casa de Ouro Preto/Divulgação )

Um vídeo publicado nas redes sociais da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, nessa terça-feira (7/12), mostra uma mulher em trabalho de parto, com 9 centímetros de dilatação, fazendo uma dança descontraída com a equipe de obstetrícia do hospital.

Lorena Mendes, de 19 anos, conta que passou a madrugada do dia 3 de dezembro acordada e sentindo muitas dores nas contrações. Quando amanheceu a médica obstetra, Julia Alckimin, incentivou a futura mamãe a deixar a ansiedade de lado e juntas celebrarem a vinda da pequena Maria Julia Mendes de uma forma mais descontraída, fazendo o que as jovens da idade dela mais gostam de fazer para relaxar.

Foi aí que a dança com coreografia da moda surgiu. Toda a equipe do plantão parou para ensaiar os passinhos e, depois de aprenderem, resolveram gravar o vídeo. “Minha filha veio ao mundo logo depois da gravação do vídeo. A ideia da dança foi da médica, que sabia que eu gostava de dançar e usou os movimentos da coreografia para facilitar e tornar o parto menos doloroso e mais feliz."

A jovem conta que nunca poderia imaginar que iria dançar em pleno trabalho de parto e já imagina que a mais nova ouro-pretana vai ser como a mãe - ter a dança como uma prática da vida. “Minha filha nasceu feliz, foi parto normal, sem cortes, sem medicações, estamos muito bem de saúde e agora vou ensiná-la a gostar de dançar."

De acordo com a obstetra, Julia Alckimin, a fisiologia aplicada à dança aumenta as contrações do útero e o fluxo sanguíneo da placenta e essa movimentação é essencial para tornar o trabalho de parto mais curto, menos doloroso.

“Quanto mais descontraída, mais dilatação terá. Como obstetra, vejo que o melhor jeito de movimentar o corpo é com a dança. Melhor que a caminhada, os agachamentos trabalham a região pélvica e proporcionam um resultado sensacional no trabalho de parto."

Parto humanizado

O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento foi instituído pelo Ministério da Saúde em 2000. De acordo com a médica obstetra, Julia Alckimin, o método considera que o companheiro também é parte essencial desse processo. “O parto humanizado focaliza a importância de nascer sem violência, reconhecendo que o ambiente em que o parto se dá tem profunda influência sobre a forma como ele ocorre ou se desenvolve."

De acordo com o Programa de Humanização, o objetivo do parto humanizado é adequar o processo de parto dentro de um olhar menos hospitalar, entendendo tanto a mulher quanto o bebê numa visão mais humana e acolhedora, por oposição ao modelo tradicional, seja natural ou via cesariana.

Para a obstetra, a humanização do parto é um processo que vem ganhando força e dentro da Santa Casa de Ouro Preto é um momento esperado por toda a equipe de obstetrícia, que vive brincando e pedindo para fazer a interação com a dança quando sabem que a gestante gosta de dançar.





“Foi ótimo, passei a noite inteira com a Lorena acompanhando, passei a madrugada inteira trabalhando e esse momento foi também divertido para mim. Consegui ver o sorriso da futura mamãe."