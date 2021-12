BH tem queda de temperatura e a mínima pode ser de 14°C nesta madrugada

O feriado do dia da Imaculada Conceição foi de chuva e frio em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Os belo-horizontinos tiveram um feriado de tempo instável e frio na capital nesta quarta-feira (8/12). As temperaturas caíram em relação aos últimos dias, mas a previsão é que voltem a subir até o fim de semana.





Segundo o meteorologista da Climatempo, Ruibran dos Reis, a queda nas temperaturas podem ser explicadas por dois fatores: ventos vindos do Oceano Atlântico e uma massa de ar polar.





"Ventou bastante, principalmente na madrugada de hoje e início da manhã, na Região Metropolitana. Essa massa de ar polar é que provocou essa ligeira queda nas temperaturas também. Ela está atrás da frente fria e joga muito vento úmido, do oceano para o continente."





A mínima em BH nesta quarta-feira foi de 16,2 °C e a máxima ficou em 22,1 °C, mas o meteorologista afirma que a massa de ar polar já começa a se afastar e enfraquecer nos próximos dias.





A previsão para esta quinta-feira (9/12) é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva à tarde. "As temperaturas já começam a subir e no fim de semana podem chegar a 30°C." A máxima prevista é de 27 °C e a mínima fica em torno de 14 °C. "Devido aos ventos e à ausência de nebulosidade à noite, a temperatura cai de madrugada."

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.