Feriado de Nossa Senhora da Conceição terá chuvas o dia todo em BH

Clima chuvoso na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O feriado de Nossa Senhora da Conceição, comemorado nesta quarta-feira (8/12) em Belo Horizonte, deve ser de céu nublado com chuvas a qualquer hora do dia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).A Defesa Civil divulgou alerta de chuvas com possibilidade de raios , válido até as 8h de quinta (9/12) para a capital mineira.A madrugada desta quarta-feira (8/12) foi mais fria na capital. A menor temperatura chegou a 13,3°C. A previsão é que este clima frio permaneça até o início da noite, com termômetros não passando dos 24°C.No município de Monte Verde, Região Sul, a menor chegou a 9,9°C durante a madrugada de hoje. A máxima do estado deve ocorrer novamente no Triângulo Mineiro, permanecendo em 33°C .Segundo o Inmet, há previsão de chuvas para todo o estado nesta quarta (8/12). "Porém, nas demais regiões as chuvas estarão mais concentradas no final do dia", destaca a meteorologista do Inmet Anete Fernandes.“Na quinta-feira (9/12) as pancadas devem ocorrer em BH no período da tarde, por ter maior disponibilidade de umidade no Norte de Minas, que poderá ter chuvas a qualquer momento”, explica a meteorologista.