Casal de atleticanos tem o amor comparado à história do time em casamento

Casal de atleticanos se casa e celebração faz comparativos entre o time e a vida em casal (foto: Arquivo pessoal/Reprodução ) Distante dos gramados da famosa Cidade do Galo, Fernanda Ribeiro Lima caminhava até o altar, emocionada. Do outro lado do salão, Leonardo Vinícius Ribeiro Reis, elegante, esperava sua futura esposa. Atleticanos de carteirinha, eles deixaram de lado momentaneamente os assuntos que envolviam o idolatrado time de futebol para celebrar a união e o início de uma nova vida.









O “prêmio”, segundo o celebrante, de quem trabalhasse esta virtude seria, ao final, uma relação duradoura e harmoniosa. Ou, no caso do Atlético, o esperado título do brasileirão. “Pode entregar a taça! Ops, perdão, podem entrar as alianças”, disse ao encerrar o casamento.



Veja o vídeo:

Amor dentro e fora de campo: conheça a história do casal

O casal de belo-horizontinos se conheceu há cerca de cinco anos, na capital mineira. “Para o amor, o tempo é relativo. O Clube Atlético Mineiro ficou quase 50 anos sem ganhar o campeonato brasileiro e o fez agora”, brincou o celebrante.





Diogo se referia à paciência, necessária em todo relacionamento. “O tempo mostrou como o relacionamento entre eles é verdadeiro, igual ao Everson, goleiro que foi campeão brasileiro com o Atlético. Quando ele chegou ao time, a torcida tinha uma certa desconfiança e ele terminou o ano como o melhor goleiro do campeonato”, recordou.





Ao comentar sobre o lado positivo das diferenças em um casal, Diogo relembrou os laterais do time. “Talvez se tivessem personalidades muito semelhantes, não seriam tão unidos. O que me lembra as laterais do Atlético, onde o Mariano tem uma capacidade de marcação maior e o Guilherme Arana uma incrível força ofensiva”, comparou.





Quando o assunto é coragem e companheirismo, o noivo nunca escondeu dos amigos que estas eram as características que mais o encantavam em Fernanda. “Ele não chegou a usar este argumento, mas dava pra perceber que Leonardo queria dizer que Fernanda, para ele, é como se fosse o Allan no meio de campo do Galo”, continou o celebrante.





Já Fernanda enxergaria Leonardo um homem calmo e sábio, igual “Jair como segundo homem do meio de campo do Falo, desarmado com facilidade, fazendo o difícil parecer fácil”, definiu.





No texto, ele apontou, ainda, que nem sempre as coisas são fáceis. Relembrou a persistência dos torcedores atleticanos, que nunca desistiram do título tão esperado. “Sabemos que as coisas não são fáceis, muitas vezes temos que ter paciência e respeitar os momentos de turbulência”, afirmou. “Sorte semelhante a torcida do Atlético".





Para finalizar com “taça de ouro”, o celebrante, em bom tom, compartilhou a importância de buscar o melhor no outro. “Cuca tirou o melhor de cada jogador, assim como a Fernanda e o Léo sempre conseguem extrair o melhor um do outro. Dito isso, pode entregar a taça! Ops, perdão, podem entrar as alianças”.





Lá vem a noiva!

Para os noivos, a celebração foi um tanto quanto inusitada e deixou a energia lá em cima. “Foi surpreendente! Até cruzeirenses elogiaram a celebração!”, brincaram. Em entrevista ao Estado de Minas, o casal disse ter achado o texto muito original.





“Nós dois somos atleticanos, de famílias atleticanas e o Galo sempre foi algo que nos aproximou muito. Somos sócios Galo na Veia e gostamos de ir aos jogos juntos”, afirma. Ainda em tom de bom humor, Fernanda relembrou: “Nossa história está ligada a uma brincadeira de uma aposta em que o Leo falou que, se o Cruzeiro caísse para segunda divisão, ele se casaria”.





Eles comentam, ainda, que não imaginavam que a data que escolheram seria celebrada junto a um título tão importante. O casamento foi celebrado dois dias depois do Atlético ser consagrado bi campeão brasileiro, no último dia 4 de dezembro. “Uma conquista tão esperada por nós e, principalmente, pelos nossos pais”.