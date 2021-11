Minas registra aumento de 44% de casamentos civis em 2021

O casal, Estefania e Junior Testa, transmitiram a cerimônia ao vivo pelo Instagram para que todos pudessem acompanhar (foto: Arquivo Pessoal )

Em Minas, entre janeiro e outubro de 2021, ocorreu um crescimento de 43,8% do número de casamentos registrados pelos cartórios mineiros em comparação com o mesmo período do ano passado. As possíveis causas para esse crescimento estão atreladas a vacinação e manutenção dos protocolos de segurança estabelecidos.









Mesmo diante da diminuição dos casos no Brasil, os protocolos de segurança sanitária para as celebrações seguem mantidos nos cartórios, como o limite de pessoas na cerimônia, o distanciamento, a exigência de máscara e distribuição de álcool em gel. “Apesar dos cartórios terem adotado todas as medidas de segurança para a prevenção da pandemia, inclusive com a adoção do casamento por videoconferência no Estado, muitos resolveram adiar a celebração, que agora vem sendo retomado muito em razão do avanço da vacinação no país”, afirma Genilson Gomes, presidente do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais (Recivil).





É o caso da analista de marketing, Estefania Fonseca Testa. Ela se casou no cartório no dia 4 de março de 2021 e teve que fazer a solicitação e todo o tramite de forma on-line. "Quando eu fui dar entrada dos meus papeis estava tudo a distância, tinha que fazer tudo por e-mail. Só fui no cartório para a realização do casamento civil que aconteceu de forma rápida e estava entrando um casal por vez dentro do local para não haver contato", disse.





A bióloga, Nathalia Werneck também adiou o casamento devido a pandemia. O casamento civil já estava agendado, antes da eclosão da doença no Brasil, mas com o início da pandemia o cartório ficou parado e por isso todos os trâmites ficaram também. “Quando o cartório voltou, os papéis do casamento continuaram correndo. Em junho o cartório entrou em contato comigo por telefone falando que meus documentos estavam vencendo e que eu teria até o dia 12 para casar, caso contrário iria ter que dar entrada depois novamente e pagar todas as taxas de novo. Como é bem caro, resolvemos casar. E até gostamos! Casamos em um dia especial, dia dos namorados. O último dia para a documentação vencer, na correria. Mas foi bem especial!”





O casamento civil de Nathalia ocorreu de forma presencial, com o uso da máscara e contou com a presença do casal, as testemunhas, os pais e o juiz. “Fizemos uma live para a família e amigos acompanharem. Depois fizemos um almoço para nossos pais e a noite um jantar romântico para comemorar a dobradinha casamento civil mais dia dos namorados”, comentou.





Para realizar o casamento civil é necessário que os noivos, acompanhados de duas testemunhas (maiores de 18 anos e com seus documentos de identificação), compareçam ao Cartório de Registro Civil da região de residências de um dos parceiros com pelo menos 30 dias de antecedência para dar entrada na habilitação do casamento. Devem estar de posse da certidão de nascimento (se solteiros), de casamento com averbação do divórcio (para os divorciados), de casamento averbada ou de óbito cônjuge (para os viúvos), além de documento de identidade e comprovante de residência. "O valor do casamento é tabelado em cada Estado da Federação, podendo variar de acordo com a escolha dos noivos - em diligência ou na sede do cartório", em nota do Recivil.





Realização de um sonho

Desde o princípio da pandemia Belo Horizonte seguiu protocolos de distanciamento e saneamento. Somente em julho de 2021 que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) autorizou a realização de eventos sociais privados na capital mineira, como festas de casamento e de aniversário, desde que protocolos fossem cumpridos.

Nathalia Werneck iria realizar seu casamento em 1° de maio de 2020, mas ele foi adiado para 12 de outubro do mesmo ano e depois para o dia 8 de novembro de 2021, data em que o casamento finalmente ocorreu. "A organização de um casamento envolve muita expectativa. São anos de planejamento, organização e dedicação para uma data muito sonhada. Quando BH fechou devido a pandemia faltava menos de dois meses para o meu casamento. Foi frustrante saber que não aconteceria na nossa data e, mais ainda, por não ter uma previsão de quando seria. É horrível saber que você não está no controle da situação", informou.

Além de precisar adiar duas vezes a data do evento, a bióloga também teve que competir pela agenda dos fornecedores, já que muitos noivos precisaram remarcar a data do casamento. Apesar de tudo, Nathalia pôde celebrar a data e com a presença de toda as pessoas queridas. "A sensação é a melhor possível! Sem dúvidas, todas essas barreiras tornaram tudo muito mais especial. Além de poder dividir esse momento mágico com quem amamos, foi possível matar a saudade de amigos e familiares que eu não via há quase dois anos, devido ao isolamento social por causa da pandemia. Misturou tudo! A alegria de todos que amo testemunharem minha união com meu marido com o prazer de rever todos e poder finalmente celebrar o amor e a vida!"

Junior e Estefania Testa se casaram na Igreja em março de 2021, em meio a pandemia, com cerimônia reduzida, poucos presentes e convidados de máscaras (foto: Arquivo Pessoal) A cerimônia religiosa de Estefania Fonseca foi realizada no dia seguinte (5/3), um período em que a pandemia de COVID-19 estava muito instável, com a vacinação ainda em uma fase muito inicial. Eu tive sorte. Na época do meu casamento, tinha dado uma estabilizada na pandemia. Eu me casei no dia 5 de março e no dia 7 parou tudo. Inclusive, minha amiga iria casar em abril e teve que adiar para outubro", falou a analista de marketing.









Apesar das restrições, Estefania conta que realizou um sonho (foto: Arquivo pessoal )

Estefania estava com o casamento marcado para o final de 2020, mas teve que adiar para março de 2021 em função do progresso do coronavírus. Ela e o marido pensaram em alterar a data novamente, mas como já estavam morando juntos e já se sentiam casados decidiram oficializar a relação nessa data, mesmo com restrições. "Só eu e ele que não usamos máscara, havia um número limite de convidados e o tempo da cerimonia estava reduzido. Como a gente teve que reduzir tudo eu acho que foi um momento que passou muito rápido", explicou.





Para Estefania, o evento foi uma mistura de emoções, pois, devido à pandemia, muitos não puderam comparecer, mas ela transmitiu ao vivo de seu Instagram toda a cerimônia religiosa para que estas pessoas pudessem acompanhar. "Fiquei muito feliz porque era meu sonho casar, mas ao mesmo tempo foi triste porque não pude estar com todas pessoas que amo, como a minha avó que não compareceu, pois havia recebido a vacina ainda. Foi muito triste por não poder fazer 100% do que eu queria. Não pude fazer festa para comemorar e faltou muita gente, vários padrinhos cancelaram, porque tenho amigos que não estão se expondo por causa da família e muita gente não foi por insegurança", declarou Estefania.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.